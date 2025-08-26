یکی از معدود نقاشی‌های رنگ‌روغن تصویر محمدعلی‌شاه قاجار که از آثار شاخص دوران او به شمار می‌رود در دست مرمت قرار گرفت. قرار است پس از مرمت در تالار یادمان نهضت مشروطه این کاخ به نمایش عمومی گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آفرین امامی گفت: تابلوی ارزشمند نقاشی‌های شاخص رنگ‌روغن تصویر محمدعلی‌شاه قاجار که سال‌ها در مخزن تابلوهای کاخ گلستان نگهداری می‌شد، به دلیل آسیب‌های ناشی از گذر زمان برای مرمت و انجام اقدامات حفاظت پیشگیرانه به کارگاه مرمت منتقل شد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: اثر یادشده در قاب منبت و مشبک طلایی رنگ با طراحی هندسی نامنظم قرار دارد و هرچند نقاش آن ناشناخته است، اما بدون تردید از آثار شاخص باقی‌مانده از دوران حکومت محمدعلی‌شاه قاجار محسوب می‌شود. این تابلو به دست یکی از مجرب‌ترین مرمتگران کشور مرمت خواهد شد.

او تصریح کرد: نقاشی پس از مرمت در تالار یادمان مشروطه کاخ گلستان به نمایش گذاشته خواهد شد. این تالار با هدف روایت رویدادهای مشروطه ایجاد شده و حضور اثری مرتبط با محمدعلی‌شاه که از چهره‌های کلیدی این مقطع تاریخی است، ضرورت دارد.

امامی خاطرنشان کرد: در دوران تعطیلی موزه ها پس از جنگ ۱۲ روزه و در دوران آتش بس، کاخ گلستان بر امور مدیریت بحران از جمله تکمیل و تجهیز نظارت تصویری ایجاد اطفای و اعلام حریق برای مخازن اسناد خطی و تصویر و همچنیو امور ساماندهی حفاظتی و اطلاعاتی و حفاطت پیشگیرانه و مرمت بناها و آثار نفیس کاخ گلستان متمرکز شده است.

محمدعلی‌شاه قاجار، فرزند مظفرالدین‌شاه و نوه دختری میرزا تقی‌خان امیرکبیر، ششمین پادشاه قاجار بود که در آغاز ولیعهدی با مشروطه‌خواهان همراهی داشت اما پس از رسیدن به سلطنت، به مخالفی سرسخت بدل شد و با به توپ بستن مجلس شورای ملی در تاریخ مشروطه ایران شناخته می‌شود. او سرانجام در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی درگذشت و در جوار پدرش در حرم امام حسین(ع) به خاک سپرده شد.