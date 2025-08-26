مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از آغاز عملیات مرمت عصار خانه تاریخی جماله اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر کرم‌زاده گفت: با توجه به بررسی انجام‌ شده و نیاز به مرمت این عصار خانه تاریخی در شهر اصفهان، عملیات مرمت این بنای تاریخی بااعتباری بالغ‌بر سیزده میلیارد ریال آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این عملیات مرمتی شامل ساماندهی نمای خارجی بنا، استحکام‌بخشی دیوارهای ضلع جنوبی بنا و تخلیه آوارهای موجود در فضای جنوب شرقی این عصار خانه تاریخی است.