به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این اردو که ۳۳ بازیکن به آن دعوت شدند، رضا کثیری، مهرزاد مظفری، علیرضا کمانی و پوریا سلحشور نمایندگان سپاهان هستند.

مهدی تیموری، محمدطا‌ها فتاحی و متین زارعان دیگر طلایی‌پوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان بودند که با هماهنگی سازمان تیم‌های ملی و به دلیل همراهی تیم هندبال بزرگسالان سپاهان در تورنمنت چهارجانبه روسیه، در این اردو شرکت نکردند.

همچنین دهمین دوره اردو تیم ملی نوجوانان پسر در استان اصفهان و شهر مبارکه برگزار شد که در میان ۲۱ بازیکن دعوت شده نام دانیال میرحسینی از سپاهان دیده می‌شد.