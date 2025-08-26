پخش زنده
در راستای اجلاسیه زنان شهید استان آذربایجان غربی مراسم بزرگداشت تنها پزشک زن شهید مدافع سلامت استان آذربایجان غربی در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رقیه موسویان، مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجانغربی اظهار کرد: درراستای اجلاسیه زنان شهید استان آذربایجان غربی مراسم بزرگداشت تنها پزشک زن شهید مدافع سلامت استان آذربایجان غربی، در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.
وی افزود: بسیج جامعه زنان آذربایجانغربی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بررسی ابعاد شخصیتی، تبیین سبک و سیره شهید والامقام و الگوسازی از این بانوی نمونه، به عنوان نماد زن مسلمان ایرانی و مصادیق معاصر الگوی سوم، همایشی به یاد و بزرگداشت شهید بیگزاده با تکریم و تجلیل از خانواده معظم شهید برگزار کرد.
در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی با موضوع زنان شهید؛ قلههای افتخار آذربایجانغربی برگزار و از سردیس بانوی شهید طلایه بیگزاده رونمایی شد.
همچنین تعدادی از پزشکان خدوم که در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی بهصورت فعال و داوطلبانه خدمترسانی کردهاند، تجلیل به عمل آمد.
گفتنی است؛ طلایه بیگزاده زن شهید شاخص استان در سال ۱۴۰۴، در مهر ماه سال ۱۳۴۸ در شهرستان اهر متولد و در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ پس از مبارزه چند ماهه با بیماری کرونا به فیض شهادت نائل آمد