به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رقیه موسویان، مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجان‌غربی اظهار کرد: درراستای اجلاسیه زنان شهید استان آذربایجان غربی مراسم بزرگداشت تنها پزشک زن شهید مدافع سلامت استان آذربایجان غربی، در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

وی افزود: بسیج جامعه زنان آذربایجان‌غربی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بررسی ابعاد شخصیتی، تبیین سبک و سیره شهید والامقام و الگوسازی از این بانوی نمونه، به عنوان نماد زن مسلمان ایرانی و مصادیق معاصر الگوی سوم، همایشی به یاد و بزرگداشت شهید بیگ‌زاده با تکریم و تجلیل از خانواده معظم شهید برگزار کرد.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی با موضوع زنان شهید؛ قله‌های افتخار آذربایجان‌غربی برگزار و از سردیس بانوی شهید طلایه بیگ‌زاده رونمایی شد.

همچنین تعدادی از پزشکان خدوم که در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صورت فعال و داوطلبانه خدمت‌رسانی کرده‌اند، تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است؛ طلایه بیگ‌زاده زن شهید شاخص استان در سال ۱۴۰۴، در مهر ماه سال ۱۳۴۸ در شهرستان اهر متولد و در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ پس از مبارزه چند ماهه با بیماری کرونا به فیض شهادت نائل آمد