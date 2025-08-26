وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: امسال طی مصوبه‌ای ۱۰۰ همت اعتبار برای تخصیص تسهیلات در نظر گرفته شد که ۶۰ همت آن مربوط به دستگاه‌هاست و ۱۰ درصد این اعتبار به این وزارتخانه برای بخش صنایع‌دستی، بومگردی‌ها و کارگاه‌های کوچک اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحی امیری) در اولین نشست روسای تشکل‌های راهنمایان گردشگری سراسر کشور افزود: سیاست دولت به دلیل محدودیت منابع کمک بلاعوض نیست بلکه ارائه تسهیلات است،۴۰ درصد تسهیلات به استان ها اختصاص می یابد که ۲۰ درصد آن را استانداران موظف هستند با تایید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به فعالان این حوزه اختصاص دهند که اگر ابلاغ شود تا ۸۰ درصد از مشکلات اصناف کوچک حل می شود.

وی گفت: معاون گردشگری به استانداران اعلام می‌کند تشکل های گردشگری هم در این زیر مجموعه قرار داده شود و به آنها تسهیلات کم بهره داده اختصاص یابد.

صالحی امیری ادامه داد: تعاونی ها باید توسط انجمن ها ثبت شوند و پس از مکاتبه با استانداران فهرست تعاونی های مورد حمایت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام تا اسامی فعالان تعاونی ها در اختیار بانک ها گذاشته شود و آنها بتوانند از تسهیلات تبصره ۱۵ یا ۱۸ بهره مند شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: لایحه ای برای حمایت از صنعت گردشگری در نظر گرفته شده که یک محور آن به پیشنهاد بنده تشکیل صندوق حمایت از راهنماییان گردشگری است که اگر با همت نمایندگان به تصویب برسد یک پشتوانه برای توسعه زیرساخت های گردشگری خواهد بود.اکنون این لایحه در صحن مجلس است و ما این موضوع را دنبال می کنیم، کار پیچیده ای است چون دولت برای صندوق هایی که تعهد ایجاد می کند سخت گیر است.

صالحی امیری در خصوص بیمه فعالان گردشگری نیز توضیح داد: بیمه امنیت شغلی را تضمین می کند. باید بندی در این خصوص در تبصره لایحه هفتم بودجه که به مجلس می فرستیم در نظر گرفته شود تا تبدیل به قانون شود اما تا این موضوع به صورت قانونی به نتیجه برسد جلسه ای با حضور روسای سازمان تامین اجتماعی و برنامه و بودجه برگزار و به ما قول داده شده این مشکل به صورت موقت حل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: رئیس سازمان تامین اجتماعی به ما قول داد افرادی را که وزارتخانه معرفی می کند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد به این شرط که دولت بپذیرد هزینه را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.

صالحی امیری با بیان اینکه مشکل همه اصناف؛ نظیر تورگردانان، هتل داران و هنرمندان صنایع دستی نداشتن بیمه تامین اجتماعی است، تصریح کرد: امسال تقاضا دادیم ۱۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که باید هزینه آن را سازمان برنامه برنامه بودجه بپذیرد.

وی تاکید کرد: برای اینکه همه فعالان اصناف زیرمجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند سالانه به چند همت اعتبار نیاز است، دولت باید آن را در لایحه بیاورد و این کار ساده‌ای نیست؛ اما دغدغه ماست و به دنبال حل آن هستیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: متعهد شدیم مراکز اقامتی را از ۴۵۹ هزار به ۹۰۰ هزار مرکز برسانیم و سالانه ۱۰۰ هتل در کشور را افتتاح کنیم. سال گذشته بیش از هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شدند، برنامه ریزی شده بود تا پایان سال ۱۰ میلیون گردشگر به کشور وارد شوند اما جنگ مانع آن شد. بعد از جنگ برنامه ریزی برای بازگشت به شرایط عادی انجام شد.

وزیر میراث فرهنگی گفت: سیاست این است که در آسیایه میانه و قفقاز فعال شویم و گردشگران را به کشور دعوت کنیم و در این راستا سفر هایی آغاز شده است تا ظرفیت گردشگری زیارتی خود را حداقل به سال قبل برسانیم. هدف‌گذاری گردشگری از عراق به ایران را پنج میلیون تعریف شده است.

صالحی امیری تاکید کرد: راه نجات کشور در شرایط فعلی بازسازی شرایط و بازگشت به شرایط قبل است و با معرفی جاذبیت ها با ایران هراسی مقابله کنیم. کار سخت و پیچیده ای داریم اما می توانیم به شرایط قبل از جنگ باز گردیم.

برای سرمایه گذاری پنج مشوق نظیر مجتمع های ترکیبی مسکونی و تجاری، واردات ۲۰۰ قلم کالا بدون عوارض گمرکی از تاسیسات هتل تا خودرو و کشتی، معافیت عوارض تغییر کاربر و رفع ممنوعیت ساخت تاسیسات گردشگری در سواحل و رودخانه ها و سدها در نظر گرفته شده که باعث افزایش سرمایه گذاری در حوزه گردشگری می شود.