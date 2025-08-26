سومین روز از هفته دولت با افتتاح ۴۷ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در شهرستان‌های استان همراه بود.

افتتاح ۴۷ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در استان کرمانشاه

افتتاح ۴۷ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در شهرستان گیلانغرب یازده طرح به بهره برداری رسید این طرح‌ها شامل پایگاه فوریت‌های پزشکی دهستان دیره، استخر هزار مترمکعبی تثبیت آب کشاورزی با پوشش ۴۰۰ هکتار از مزارع چهارمرجان، و طرح‌های هادی در روستا‌های نسار، شیشه راه، کله حیات دارابی، دخشنده، شلین گلین اله مراد و جوب باغان دهستان دیره بخش مرکزی است.

طرح‌های عمرانی شهری شامل مبلمان شهری و بهسازی و آسفالت معابر، تجهیز سالن‌های ورزشی، زیرسازی چمن مصنوعی و ایمن سازی مدارس و یک واحد تولیدی صنعتی با اشتغالزایی ده نفر در در شهرستان سنقروکلیایی افتتاح شد.

همچنین در ثلاث باباجانی ۹ طرح اصلاح و تقویت شبکه برق شهر تازه آباد، بهسازی ۳ بوستان و پارک بازی کودکان، آسفالت، بهسازی و روشنایی معابر شهر‌ی، مرکز مشاوره ازدواج وخانواده و تجهیز چمن مصنوعی سالن ورزشی تازه آباد راه اندازی شد.

طرح‌های هادی شامل ساماندهی و سنگ فرش معابر و جمع اوری آب‌های سطحی با پوشش ۲۰ روستا و نیز بهسازی و آسفالت ۳ کیلومتر از راه روستای دور آباد در شهرستان هرسین به بهره برداری رسید.

۳ طرح بهسازی و آسفالت بیش از ۱۴ هزار متر مربع از معابر روستا‌های انزل، سرباغ گلین و تنگ اسماعیل خان هم در شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شد.

جوانرودی‌ها هم شاهد راه اندازی کارگاه تولید بتن روستای صفی آباد با ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن بتن و اشتغالزایی ۸ نفر و طرح هادی روستای شیخ الکرم بودند.

روبان افتتاحیه‌ی بوستان محله مسکن مهر شهر قصرشیرین در ۷ هزار متربع مساحت امروز قیچی خورد.

طرح روکش آسفالت ۴۰ هزار متر مربع از معابر و خیابان‌های محلات بافت‌های فرسوده شهر اسلام آبادغرب افتتاح شد؛ و دوطرح گلخانه تولیدگل شاخه بریده درروستای چشمه در ۲ هکتار با تولید ۶۰۰ هزار شاخه در هر دوره و کارگاه تولیدات ادوات کشاورزی روستای اهنگران در مجموع با اشتغالزایی ۲۲ نفر شهرستان صحنه راه اندازی شد.

برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۲۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

همچنین امروز کلنگ احداث میدان امام رضا (ع) محله شهرستانی شهر اسلام آبادغرب نیز با ۸ میلیارد تومان اعتبار به زمین زده شد.