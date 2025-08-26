همزمان با هفته دولت، شش طرح اشتغال‌زایی و رفاهی در کمپ ترک اعتیاد کرامت قم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته دولت، در مراسمی با حضور مسئولان استانی و کشوری، شش طرح اشتغال‌زایی و رفاهی در کمپ ترک اعتیاد کرامت که زیر نظر معاونت اجتماعی سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) فعالیت می‌کند به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل کارگاه تولید لیوان کاغذی، گلخانه شش هزار متری هیدروپونیک، آشپزخانه مکانیزه، سالن غذاخوری و رستوران، مجتمع نان و شیرینی و مرکز بازیافت است.

همچنین همزمان عملیات اجرایی چند طرح ورزشی و خدماتی از جمله زمین چمن، سالن والیبال و بسکتبال نیز در این کمپ آغاز شد.

معاون اجتماعی سپاه استان گفت: کمپ کرامت علاوه بر نگهداری و درمان معتادان متجاهر، شرایط صیانت و اشتغال را برای آنان فراهم می‌کند تا پس از پایان دوره درمان با مهارت‌آموزی دوباره وارد جامعه شوند و امکان بازگشت به اعتیاد به حداقل برسد.

مهدی علی بابایی افزود: با اضافه شدن سالن‌های جدید، ظرفیت این مرکز از هفتصد نفر به نهصد نفر افزایش یافته است.

سردار سید ضیاءالدین حزنی دبیر قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با اشاره به اولویت سپاه در زمینه محرومیت‌زدایی گفت: اشتغال‌زایی یکی از محور‌های مهم فعالیت‌های سپاه در سراسر کشور است و اقداماتی که امروز در قم شاهد آن هستیم جلوه‌ای از مردم‌داری و مردم‌دوستی سپاه به شمار می‌رود.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم هم با تاکید بر لزوم پیشگیری از گرایش به اعتیاد گفت: در کنار اقدامات فرهنگی، کمپ‌های درمانی باید حرفه‌آموزی را برای مددجویان جدی بگیرند تا پس از بازگشت به زندگی عادی با درآمد پایدار خانواده خود را اداره کنند.

علیرضا ایراندوست مسئول بسیج سازندگی استان نیز گفت: پروژه‌های جدیدی همچون مجتمع نان و شیرینی، مرکز بازیافت، حسینیه و سوئیت‌های صیانت با اعتباری بالغ بر بیست و چهار میلیارد تومان آغاز خواهد شد که منابع آن از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت‌زدایی، اعتبارات استانی و همچنین کمک خیرین تامین می‌شود.

وی افزود: در بخش بهره‌برداری نیز گلخانه هوشمند، آشپزخانه صنعتی و کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف امروز کار خود را آغاز کرده‌اند.