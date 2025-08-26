به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس دانشگاه پیام‌نور کشور در دیدار با اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی با اشاره به این که دانشگاه پیام نور با گستره ملی و بین المللی خود در حال حاضر نزدیک به ۴۳۰ هزار دانشجو را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پوشش می‌دهد گفت: در این راستا بیش از ۳۰۰ مرکز و یا واحد در حال خدمت‌رسانی هستند.

محمدهادی امین ناجی با بیان این که تاکنون فعالیت آموزشی و پژوهشی از جمله فعالیت‌های شاخص دانشگاه پیام نور بوده، اما در برنامه جاری دانشگاه برای سال تحصیلی بعدی و پنج ساله بعد گسترش جدی حوزه علم و فناوری و زیست بوم فناوری دانشگاه را در دستورکار قرار داده است افزود: در گام نخست ۴۲ مرکز رشد مجوز فعالیت از هیات امنای دانشگاه را دریافت کردند و در حال گذراندن مراحل نهایی خارج از دانشگاه هستند.

او ادامه داد: علاوه بر آن پنج پردیس علم و فناوری و اجزا دیگر زیست بوم فناوری دانشگاه مانند کارخانه نوآوری هم با حمایت ارکان بیرونی دانشگاه در حال تحقق می‌باشد.

حجت الاسلام ابراهیم زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور کشور نیز در این آیین ابراز امیدواری کرد تا با سفر ریاست دانشگاه پیام نور کشور به آذربایجان غربی موجبات توسعه کمی و کیفی بخش‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه در سطح استان فراهم شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به این که مرکز رشد پیام نور آذربایجان غربی سال گذشته به عنوان مرکز رشد نمونه کشوری انتخاب شد گفت: دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی با ۱۶ مرکز و واحد و با جمعیتی بیش از ۲۰ هزار دانشجو که از این تعداد ۶۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و بقیه در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند در استان در حال فعالیت است.

کامران جباری با بیان این که هفت درصد کل دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور در دانشگاه پیام‌نور استان تحصیل می‌کنند افزود: دانشگاه پیام نور استان ۵۳ رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارد که در سال آینده هشت رشته جدید در این مقطع به دانشگاه پیام نور استان اضافه می‌شود.

او ادامه داد: در ۷۲ عنوان رشته نیز در مراکز مختلف در مقطع کارشناسی دانشجویان مشغول تحصیل هستند.

سرپرست دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی اضافه کرد: ۱۴۴ عضو هیات علمی و ۴۸۲ استاد مدعو نیز در این دانشگاه به تدریس مشغول هستند.