به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در حاشیه افتتاح پروژه تأمین آب پایدار این شهر، اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.



به گفته نورالدین نوریزدان، میزان تأمین آب پایدار این پروژه، ۶۰ لیتر بر ثانیه است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان احجام به کار رفته برای این پروژه را حفر، تجهیز و راه‌اندازی دو حلقه چاه عمیق و اجرای ۱۸۰۰ متر خط انتقال فولادی مطرح کرد.