به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۳۱۰ دستگاه انواع لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه به ارزش یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط لوازم کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده شعبه همچنین حکم به پرداخت یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال از بابت حمل کالای قاچاق صادر و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید محمدنژاد شهرستان میاندوآب محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه وانت بار کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.