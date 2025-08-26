به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارز‌های ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است، اعلام کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به صورت یورو پرداخت می‌کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد: به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح به نام‌برده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت‌المال نکرده است، بلکه با اظهارات و ادعا‌های مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افترا‌ها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.

طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، محکوم علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت المال عمل نکرده است و مراتب به قوه قضاییه اعلام شده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افترا‌های محکوم علیه، تاثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نام برده نخواهد داشت.

بانک مرکزی بار‌ها تاکید کرده است این بانک مسئول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نبوده و نام‌برده باید شخصا آن را فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.

بر اساس اعلام این بانک، موارد مربوطه به صورت مشروح و طی نامه رسمی به قوه قضاییه اعلام شده است. درباره اظهارات و ادعا‌های خلاف واقع و افترائات مشارالیه نسبت به بانک مرکزی، اقدام لازم در مراجع قضایی صورت گرفته است.