

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی از ۹ الی ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌گردد. علی نادری - سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی پس از بررسی عملکرد بازیکنان در چند هفته‌ی ابتدایی لیگ برتر فوتبال ساحلی، ۲۰ بازیکن را به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت کرد.

اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:

محمدجواد خسروی، علی میرشکاری، محمدعلی نظرزاده، سعید پیرامون، رضا دیری، سبحان فاله، ابوالفضل سلیمی، رضا امیری زاده، موحد محمدپور، محمد معصومی‌زاده، مهدی شیرمحمدی، سجاد عباسی، سیدمهدی میرجلیلی، محمدعلی مختاری، محمد رضی زاده، سیدمحمد داستان، سیدعلی ناظم، عبدالعظیم پزشک، امیرحسین دهقانی و حمیدرضا دهقانی