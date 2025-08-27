پخش زنده
انتخاب نوشت افزار ایرانی یا خارجی به عوامل زیادی از جمله دانش مشتریان از توجه به تأثیرات اقتصادی بر بازار داخلی بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آبادان؛ دفتر و قلم، ابزاری برای یادگیری هرچه بهتر دروس توسط دانش آموزان و دانشجویان بوده است.
اما در سالهای اخیر چقدر این رسالت مورد توجه قرار گرفته؟ ظاهر پر زرق و برق این نوع کالاها چقدر در خرید شما اثرگذار هست؟
یک شرکت تولید نوشت افزار از ۷ سال پیش با سرمایه ۵ میلیارد تومانی در آبادان افتتاح شد و از ابتدای امسال بر مدار توسعه قرار گرفته است.
این شرکت قبل از طرح توسه سالانه ۴ هزار تن انواع محصولات از قبیل چسبهای نواری شفاف و رنگی، ماژیک و خودکار تولید میکرد.
با تولید این محصولات ماهانه از خروج ۴۰۰ هزار دلار در فروش تنها یک نوع کالا جلوگیری میشود. اقداماتی از این دست می تواند کشور را به سمتی هدایت کند که نوشت افزاری با استانداردهای خودمان تولید کنیم.
اما نقش نظارت بر همه واحدهای صنفی و خدماتی، عرضه کننده کالاهای مورد نیاز دانش آموزان و فروشگاههای نوشت افزار، پوشاک، کیف و کفش را نباید نادیده گرفت.
بویژه این روزها که لازم است بازرسان هوشمندانه تر عمل کنند.
همه اینها کنار هم دانش آموزان و خانواده کمک می کند در انتخاب نوشت افزار ایرانی و خارجی موفق تر عمل کنند.
گرچه مقایسه نوشت افزار ایرانی و خارجی نشان میدهد که هرکدام ویژگیها و مزایای خود را دارند. نوشت افزارهای ایرانی با قیمت مناسبتر و کیفیتی قابل قبول عرضه میشوند و با خرید آنها میتوان از تولید ملی حمایت کرد.
از طرف دیگر، برخی نشان های خارجی به دلیل شناخته شدن همچنان در بازار طرفداران خود را دارند. اما انتخاب بین آنها به نیاز و سلیقه مشتری و همچنین توجه به تأثیرات اقتصادی بر بازار داخلی بستگی دارد.