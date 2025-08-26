مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از اجرای نزدیک به ۵۰ پروژه مرمتی در سطح استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ به انجام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اجرای ۵۰ پروژه مرمتی در بنا‌های تاریخی لرستان گفت:خانه‌های قدیمی، پل‌های تاریخی، کاروانسرا‌ها و مقابر شاخص در نقاط مختلف استان از جمله این پروژه‌ها بوده‌اند.

عطا حسن پور مهم‌ترین کانون‌های متمرکز فعالیت‌های مرمتی را قلعه باجول الیگودرز، شهر‌های تاریخی بروجرد و خرم‌آباد، بافت قدیمی روستای شهنشاه و بنا‌هایی همچون پل کشکان، پل پلدختر و مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک عنوان کرد و افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ به انجام رسیده است.