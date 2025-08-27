پخش زنده
امروز: -
مهارت آموزی و گسترش آموزشهای فنی و حرفهای مسیری برای رونق اشتغال و توسعه اقتصادی جامعه به منظور ترسیم چشم انداز کارآفرینی و اشتغال زایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امروزه نقش مهم و ارزشمند آموزشهای مهارتی در ایجاد فرصتهای شغلی نمایانه؛ این آموزشها علاج بیکاری و اقدامی اثربخش در رسیدن به یک شغله پایداره که در هریک از بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات برای مهارتآموزان فرصتهای جدیدی روایجاد میکند.
برای ترغیب جوانان به مهارت آموزی حرفه ایی و رفع چالش بیکاری اینجا در استودیوی بخش خبری صبحدم همراه شدیم با علوی مدیر کل آموزش فنی حرفه ایی استان.