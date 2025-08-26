پخش زنده
امروز: -
به همت محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور بیش از ۱۸۰ هزار مقاله درباره رویدادهای تاریخ اسلام با هوش مصنوعی تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور با رونمایی از طرحی نوآورانه، گامی موثر در زمینه پژوهشهای تاریخی برداشته است.
در این طرح، با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و تحلیل انبوه گزارشهای معتبر تاریخی، بیش از ۱۸۰ هزار مقاله کوتاه و مستند درباره رویدادهای مختلف تاریخ اسلام تولید شده است.
مدیر گروه علمی تاریخ مرکز نور هدف از ایجاد این سامانه را تسهیل دسترسی کاربران به اطلاعات مستند و غنی درباره وقایع جهان اسلام در پایگاه جامع تاریخ توصیف کرد.
حجتالاسلام محمد علی رحیمی ثابت افزود: این مقالات که با عنوان «درباره رویداد» در پایگاه اینترنتی www.noorsoft.org ارائه میشود، حاصل جمعبندی و خلاصهسازی دقیق گزارشهای تاریخی توسط هوش مصنوعی تحت نظارت محققان و کارشناسان مرکز نور است.