به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فخرالدین معصوم‌زاده، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه، از تمدید مهلت ثبت‌نام والدین دانش‌آموزان در سامانه سپند برای استفاده از خدمات سرویس مدارس تا تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد این فرصت آخرین مهلت ثبت‌نام خواهد بود.

وی با اشاره به درخواست‌های مکرر والدینی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، اظهار داشت: با عنایت به درخواست‌های مکرر بازماندگان از ثبت‌نام، سامانه برای آخرین بار بازگشایی شده و والدین می‌توانند تا مهلت اعلام‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

معصوم‌زاده افزود: استفاده از خدمات سرویس مدارس تنها برای والدینی امکان‌پذیر است که در سامانه اینترنتی سپند ثبت‌نام کرده باشند و ارائه خدمات به دانش‌آموزان منوط به تکمیل این فرایند است.

وی با اشاره به مزایای این طرح بیان کرد: ثبت‌نام در سامانه سپند، علاوه بر سهولت در انتخاب سرویس مورد نظر توسط والدین، امکان بهره‌مندی از سرویس‌های دارای مجوز و نظارت‌شده را فراهم می‌سازد. همچنین رانندگان و خودرو‌های سرویس مدارس تحت پوشش این سامانه، از نظر ایمنی، سلامت و صلاحیت‌های قانونی بررسی و تأیید شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه با هدف ایجاد نظم، امنیت و آرامش خاطر برای والدین طراحی شده است و انتخاب سرویس از طریق آن، علاوه بر اطمینان از رعایت ضوابط، موجب صرفه‌جویی در زمان و سهولت در فرآیند ثبت‌نام خواهد شد.