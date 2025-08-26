پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه، از تمدید مهلت ثبتنام والدین دانشآموزان در سامانه سپند برای استفاده از خدمات سرویس مدارس تا تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فخرالدین معصومزاده، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه، از تمدید مهلت ثبتنام والدین دانشآموزان در سامانه سپند برای استفاده از خدمات سرویس مدارس تا تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد این فرصت آخرین مهلت ثبتنام خواهد بود.
وی با اشاره به درخواستهای مکرر والدینی که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند، اظهار داشت: با عنایت به درخواستهای مکرر بازماندگان از ثبتنام، سامانه برای آخرین بار بازگشایی شده و والدین میتوانند تا مهلت اعلامشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
معصومزاده افزود: استفاده از خدمات سرویس مدارس تنها برای والدینی امکانپذیر است که در سامانه اینترنتی سپند ثبتنام کرده باشند و ارائه خدمات به دانشآموزان منوط به تکمیل این فرایند است.
وی با اشاره به مزایای این طرح بیان کرد: ثبتنام در سامانه سپند، علاوه بر سهولت در انتخاب سرویس مورد نظر توسط والدین، امکان بهرهمندی از سرویسهای دارای مجوز و نظارتشده را فراهم میسازد. همچنین رانندگان و خودروهای سرویس مدارس تحت پوشش این سامانه، از نظر ایمنی، سلامت و صلاحیتهای قانونی بررسی و تأیید شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه با هدف ایجاد نظم، امنیت و آرامش خاطر برای والدین طراحی شده است و انتخاب سرویس از طریق آن، علاوه بر اطمینان از رعایت ضوابط، موجب صرفهجویی در زمان و سهولت در فرآیند ثبتنام خواهد شد.