مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد از فرآورش ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب گاز ترش در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «یحیی فیضی» با اشاره به تولید پایدار گاز در خطه شمال و شمال شرق کشور گفت: گاز ترش دریافتی پس از فرآیند فرآورش و جداسازی ترکیبات بسیار سمی گاز اسیدی و انجام فرآیند نمزدایی به خطوط لوله سراسری و مبادی مصرف ارسال شده است.
وی با بیان اینکه گوگرد یکی از محصولات جانبی حاصل از فرآورش گاز ترش در این صنعت است و با تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر سبب ثروتآفرینی برای کشور میشود، افزود: در سه ماه ابتدایی امسال ۱۱۰ هزار تن گوگرد با درجه خلوص ۹۹.۹۹ درصد در این پالایشگاه تولید شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد بیان کرد: در این مدت، ۱۵.۵ میلیون لیتر میعانات گازی بهعنوان محصول جانبی دیگر این پالایشگاه استحصال شده است.
فیضی با اشاره به تلاش مهندسان و جهادگران عرصه تولید صنعت گاز در منطقه عملیاتی خانگیران گفت: گاز نعمتی خدادادی است که برای استخراج، تصفیه، تولید و ارسال آن زحمات فراوانی کشیده میشود و در تابستان نیز در نیروگاهها به تولید برق کمک میکند.