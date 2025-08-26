

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «یحیی فیضی» با اشاره به تولید پایدار گاز در خطه شمال و شمال شرق کشور گفت: گاز ترش دریافتی پس از فرآیند فرآورش و جداسازی ترکیبات بسیار سمی گاز اسیدی و انجام فرآیند نم‌زدایی به خطوط لوله سراسری و مبادی مصرف ارسال شده است.

وی با بیان اینکه گوگرد یکی از محصولات جانبی حاصل از فرآورش گاز ترش در این صنعت است و با تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر سبب ثروت‌آفرینی برای کشور می‌شود، افزود: در سه ماه ابتدایی امسال ۱۱۰ هزار تن گوگرد با درجه خلوص ۹۹.۹۹ درصد در این پالایشگاه تولید شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد بیان کرد: در این مدت، ۱۵.۵ میلیون لیتر میعانات گازی به‌عنوان محصول جانبی دیگر این پالایشگاه استحصال شده است.

فیضی با اشاره به تلاش مهندسان و جهادگران عرصه تولید صنعت گاز در منطقه عملیاتی خانگیران گفت: گاز نعمتی خدادادی است که برای استخراج، تصفیه، تولید و ارسال آن زحمات فراوانی کشیده می‌شود و در تابستان نیز در نیروگاه‌ها به تولید برق کمک می‌کند.