بهره برداری از مجتمع بزرگ تولید خوراک آبزیان در دنا
مجتمع بزرگ تولید خوراک آبزیان در شهرستان دنا به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی مجتمع بزرگ تولید خوراک آبزیان در شهرستان دنا به بهره برداری رسید. فرماندار شهرستان دنا در حاشیه بهره برداری این این طرح اقتصادی گفت: برای ساخت این مجتمع بزرگ تولیدی ۴۷ میلیارد تومان هزینه شده است. عباس رسولی با بیان اینکه شهرستان دنا با داشتن ۸۰ مزرعه قطب تولید و پرورش ماهیان سردآبی در جنوب کشور محسوب میشو افزود: با بهره برداری از این کارخانه، علاوه بر تامین خوراک آبزیان استان کهگیلویه و بویراحمد، خوراک مزارع ماهیان قزل آلا در دیگر استانها نیز تامین میشود.