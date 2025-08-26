به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی مجتمع بزرگ تولید خوراک آبزیان در شهرستان دنا به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان دنا در حاشیه بهره برداری این این طرح اقتصادی گفت: برای ساخت این مجتمع بزرگ تولیدی ۴۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

عباس رسولی با بیان اینکه شهرستان دنا با داشتن ۸۰ مزرعه قطب تولید و پرورش ماهیان سردآبی در جنوب کشور محسوب می‌شو افزود: با بهره برداری از این کارخانه، علاوه بر تامین خوراک آبزیان استان کهگیلویه و بویراحمد، خوراک مزارع ماهیان قزل آلا در دیگر استان‌ها نیز تامین می‌شود.