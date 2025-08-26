به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته دولت، طرح اسکن کف پا ویژه کارمندان و خانواده‌های آنان در ادارات استان آغاز شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: این طرح با هدف شناسایی آسیب‌های کف پا در همه گروه‌های سنی به ویژه کودکان، ویژه کارمندان ادارات استان و خانواد‌های آنان اجرا می‌شود.

محمد رضا بهرامی با اشاره به رایگان بودن این طرح افزود: این مرحله شامل اسکن کف پا و ارزیابی ناهنجاری‌های آن همچون اختلالات بینایی، زانو و ستون فقرات می‌شود.