مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم از اجرای طرح اسکن پا ویژه کارمندان و خانوادههای آنان در ادارات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته دولت، طرح اسکن کف پا ویژه کارمندان و خانوادههای آنان در ادارات استان آغاز شد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: این طرح با هدف شناسایی آسیبهای کف پا در همه گروههای سنی به ویژه کودکان، ویژه کارمندان ادارات استان و خانوادهای آنان اجرا میشود.
محمد رضا بهرامی با اشاره به رایگان بودن این طرح افزود: این مرحله شامل اسکن کف پا و ارزیابی ناهنجاریهای آن همچون اختلالات بینایی، زانو و ستون فقرات میشود.