به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و استاندار مازندران از ۸ محصول شرکت‌های دانش بنیان مازندران در ساری رونمایی شد.

حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به عنوان نماینده دولت امروز سه شنبه به مازندران سفر کرد و با حضور در پارک علم و فناوری مازندران در مراسمی از محصولات دانش بنیان رونمایی کرد.

حدود ۱۴۱ شرکت دانش‌بنیان در استان مازندران فعال هستند و این استان سهم ۱.۴ درصدی از کل شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داد که این عدد برای استانی با جمعیت ۳.۵ میلیون نفر، کافی نیست و بنا به گفته مسوولان ارشد علم و فناوری حداقل باید این تعداد به ۴۰۰ شرکت برسد.

شرکت خزر ترانسفو با ارائه رکتیفایر صنعتی ۱۰ کیلوآمپر ۱۲ پالس تریستوری آب‌خنک، سطح بالایی از خودکفایی صنایع کشور در تأمین رکتیفایر‌های جریان بالا را نشان داد. این محصول دانش‌بنیان، با طراحی مطابق استاندارد بین‌المللی IEC۶۰۱۴۶ و قابلیت تولید انبوه مبتنی بر قطعات Modular، توانایی عملکرد دائم در جریان نامی، کنترل دیجیتال و اتصال به سیستم‌های ترانسفورماتور قدرت را دارد و در فرایند‌های الکتروشیمیایی و متالورژی کاربرد فراوان دارد.

یخچال استاندارد نگهداری واکسن و لود شیفتر محصول شرکت دانش‌بنیان ابتکار تجهیز طب یکتا، با قابلیت‌های پیشرفته‌ای همچون کنترل دمای دقیق و دیتالاگر مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT)، برای نگهداری ایمن واکسن‌ها رونمایی شد. قابلیت حفظ دمای مناسب پس از قطع برق و مدیریت بهینه مصرف انرژی با استفاده از Load Shifter، این محصول را به راه‌حلی هوشمند و مطمئن برای مراکز بهداشتی تبدیل کرده است.

در بخش مواد شیمیایی، از شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر، محصول دانش‌بنیان سیلیکاژل کروی H&W رونمایی شد که با ساختار متخلخل سه‌بعدی قادر به جذب تا ۴۰ درصد رطوبت وزن خود بوده و از داروها، لوازم الکترونیکی، چرم و محصولات حساس در برابر رطوبت و تخریب محافظت می‌کند.

شرکت نوین ذره آمارد نیز با ارائه محصول «نانو آلومینا» از فناوری تولید نانو ذرات اکسید سرامیکی با روش مکانیکی مبتنی بر کاویتاسیون هیدرودینامیکی، رونمایی کرد. این فناوری، امکان تولید ارزان و سریع نانو مواد با کاربرد گسترده در انتقال حرارت، سرامیک، نفت و گاز، رنگ و پوشش، انرژی‌های تجدیدپذیر، زیست‌پزشکی و تصفیه آب و فاضلاب را فراهم کرده است.

در حوزه ایمنی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت ماشین‌سازی شمال پیروز، محصولات ضدانفجار پتروشیمی و پالایشگاهی ضد انفجار را معرفی کرد. با توجه به نیاز روز افزون صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به تجهیزات برقی ضدانفجار و اهمیت جلوگیری خروج ارز جهت تامین این محصولات در شرایط کنونی کشور و همچنین اهمیت ایمنی در صنایع حساس، طرح افزایش بهره‌وری و کیفیت در فرآیند تولید تجهیزات برقی ضد انفجار جهت توسعه خطوط تولید و به‌روزرسانی دستگاه‌ها به عنوان یک اولویت اساسی در استراتژی‌های شرکت قرار دارد این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید در راستای تامین نیاز پروژه‌های جاری و آینده کشور و ساخت براساس الزامات و استاندارد‌های به روز دنیا اجرایی می‌شود.

تجهیزات برقی ضدانفجار این شرکت دانش‌بنیان، علاوه بر افزایش ایمنی، مسیر کاهش خروج ارز و توسعه خطوط تولید مطابق استاندارد‌های بین‌المللی را فراهم کرده است.

شرکت یدک سازان اکسین شمال آمل، طراح آکومولاتور‌های هیدروپنوماتیکی صنعتی تازه‌ترین دستاورد‌های خود در این زمینه را معرفی کرد.

برای آموزش و تمرین عملی، شبیه‌ساز اتاق دود سه‌طبقه تمرین آتش‌نشانی، محصولی دانش‌بنیان ابتکار ایمن‌ساز هم از دیگر محصولات ارائه شده در این مراسم بود که با ثبت اختراع و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی دریانوردی، امکان آموزش ایمن در حوزه امداد و نجات و پدافند غیرعامل را فراهم می‌کند.

در ادامه نیز محصولات شرکت دانش‌بنیان مخزن فولاد رافع، از جمله مخازن تحت فشار و نگهداری مایعات رونمایی شد.

این شرکت محصولات مختلفی را از جمله مخازن تحت فشار برای صنایع مختلف طراحی و تجاری‌سازی کرده است. مخازن تحت فشار پیشرفته، نقش مهمی در ذخیره انرژی، کاهش ضربه و نوسانات فشار و تأمین جریان اضافی سیال در سیستم‌های هیدرولیک و هیدروپنوماتیک ایفا می‌کنند. این محصول نوآورانه جایگزین واردات شده و در صنایع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، پرس‌های هیدرولیک، نفت و گاز، هوافضا و سایر صنایع کاربرد گسترده دارد.

معاون علمی رییس جمهور، در بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان منتخب، با تقدیر از تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان استان مازندران، بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و توسعه فناوری‌های نوین برای ارتقای خودکفایی کشور تأکید کرد.