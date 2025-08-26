به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، طرح ملی محیط یار با هدف آموزش و ارتقای سواد محیط زیستی دانش آموزان آغاز شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: در راستای اصل ۵۰ قانون اساسی، باید برای ارتقای دانش و مهارت‌های دانش آموزان به عنوان جامعه هدف، به منظور حفاظت از محیط زیست آموزش‌های لازم داده شود.

خانم سیده مریم محمدی با بیان اینکه نخستین جامعه هدف آموزش، دانش آموزان هستند از انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش در این زمینه خبر داد و افزود: مقرر شد با آموزش تئوری و عملی مدیران، معلمان و مراقبین سلامت، بتوانیم در پرورش نسل آینده به عنوان حافظان محیط زیست اثربخش باشیم.