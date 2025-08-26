به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در نشست مدیران کل واحد های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان کرمان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۲۰ هزار مجوز کسب‌وکار در استان صادر شده که ۸ درصد کل کشور را شامل می‌شود.

صادق سلطانی‌نژاد افزود: استان کرمان به‌عنوان پایلوت مولدسازی دارایی‌های دولت، تاکنون ۸ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژه‌ها جذب کرده و علاوه بر آن، دو هزار میلیارد تومان اوراق مراوده نیز برای پروژه‌های مهم راه، آب و سلامت در حال پیگیری است.

در این نشست همچنین محمد دولتی مدیرکل گمرکات استان کرمان از صادرات ۲۴۰ میلیون دلاری استان در پنج‌ماهه گذشته شامل پسته، مس، سبزیجات، خرما و پلی‌اتیلن و نیز ۸۱۰ میلیون دلار واردات عمدتاً ماشین‌آلات خط تولید به استان خبر داد.

وی گفت: درآمد گمرکات استان از محل واردات ۲۲.۵ همت بوده و تراز تجاری استان با کسری ۶۰۰ میلیون دلار همراه است.

حمید زینل‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان، از وصول ۶۷ همت مالیات در سال گذشته و واریز بیش از ۱۶ همت عوارض ارزش افزوده به دستگاه‌های استان خبر داد.