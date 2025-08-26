پخش زنده
استان کرمان با ۲۲۷ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در پنجماهه نخست امسال، رتبه اول کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در نشست مدیران کل واحد های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان کرمان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۲۰ هزار مجوز کسبوکار در استان صادر شده که ۸ درصد کل کشور را شامل میشود.
صادق سلطانینژاد افزود: استان کرمان بهعنوان پایلوت مولدسازی داراییهای دولت، تاکنون ۸ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژهها جذب کرده و علاوه بر آن، دو هزار میلیارد تومان اوراق مراوده نیز برای پروژههای مهم راه، آب و سلامت در حال پیگیری است.
در این نشست همچنین محمد دولتی مدیرکل گمرکات استان کرمان از صادرات ۲۴۰ میلیون دلاری استان در پنجماهه گذشته شامل پسته، مس، سبزیجات، خرما و پلیاتیلن و نیز ۸۱۰ میلیون دلار واردات عمدتاً ماشینآلات خط تولید به استان خبر داد.
وی گفت: درآمد گمرکات استان از محل واردات ۲۲.۵ همت بوده و تراز تجاری استان با کسری ۶۰۰ میلیون دلار همراه است.
حمید زینلپور، مدیرکل امور مالیاتی استان، از وصول ۶۷ همت مالیات در سال گذشته و واریز بیش از ۱۶ همت عوارض ارزش افزوده به دستگاههای استان خبر داد.