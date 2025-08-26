پخش زنده
وزارت امور خارجه عربستان سعودی، ضمن محکومیت تجاوزهای رژیم صهیونیستی به قلمرو سوریه و مخالفت با تجزیه این کشور از مردم سوریه خواست با گفتوگو مشکلات را حل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه عربستان در بیانیهای اعلام کرد: ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه و نفوذ به داخل خاک این کشور را به شدت محکوم میکنیم. در این بیانیه آمده است: فراخوانهای جداییطلبانه برای تجزیه سوریه را محکوم و از تمام اقشار ملت سوریه میخواهیم که با تعقل و گفتوگو مشکلات را حل کنند.
پیش از این «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سهشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت که ارتش اسرائیل برای محافظت از شهرکنشینان صهیونیستی ارتفاعات جولان و الجلیل در مناطق اشغالی سمت سوری کوه «هرمون» و منطقه حائل امنیتی باقی خواهد ماند.
کاتس ادعا کردک رژیم صهیونیستی پس از وقایع هفتم اکتبر (عملیات طوفانالاقصی) نمیتواند به تهدیدهای بالقوه سوریه بیتفاوت باشد. وی ضمن تأکید بر حضور نظامیان صهیونیستی در این مناطق اشغالی افزود: رژیم اسرائیل همچنان به حمایت از دروزیهای سوریه ادامه خواهد داد.
این در حالی است که سوریه حضور نظامیان صهیونیستی در داخل مرز سوریه و در اطراف کوه هرمون را نقض حاکمیت این کشور و تهدیدی برای امنیت منطقهای میداند. افزون بر این، کاتس در حالی از حضور دائمی ارتش در مناطق اشغالی سوریه خبر میدهد که «تلآویو» و «دمشق» با میانجیگری «توماس باراک» فرستاده ویژه کاخ سفید در امور سوریه در حال مذاکره برای کاهش تنش در جنوب این کشور هستند.
وزارت امور خارجه سوریه روز دوشنبه اعلام کرد: رژیم اسرائیل ۶۰ سرباز را برای کنترل منطقهای در داخل خاک سوریه پیرامون کوه هرمون اعزام کرده است.