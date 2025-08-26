پخش زنده
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه نزدیک به ۹۸ درصد از بذرهای مورد نیاز کشاورزی در داخل کشور تولید میشود، اعلام کرد: با پیشبرد دستاوردهای نوین در عرصه تولید ارقام هیبریدی میتوانیم بهطور کامل در تولید بذر مورد نیاز خودکفا شویم.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: با ادامه روند تحقیقات و معرفی ارقام جدید بذر هیبریدی، بزودی کشور می تواند با برگزاری جشن خودکفایی بذر از خروج سالانه ۳۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد واکسنهای انسانی و دامی و ۳۰ درصد واکسنهای طیور کشور و همچنین ۹۸ درصد بذرهای اولیه مورد نیاز کشور در این سازمان تامین میشود.