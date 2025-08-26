به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: این عملیات مرمتی شامل ساماندهی نمای خارجی بنا، استحکام‌بخشی دیوار‌های ضلع جنوبی و تخلیه آوار‌های موجود در فضای جنوب شرقی این عصار خانه تاریخی است.

امیر کرم‌زاده افزود: عملیات مرمت این بنای تاریخی با ۱۳ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است.

عصارخانه «جماله» در یکی از قدیمی‌ترین و بکرترین بافت‌های تاریخی شهر اصفهان واقع شده و متعلق به دوران صفویه است.

از این عصارخانه تا اوایل دهه ۶۰ شمسی استفاده می‌شد، اما به تدریج کاربری خود را از دست داد.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و بیش از ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد.