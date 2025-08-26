

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زمان و محل برگزاری ۶ مسابقه از هفته اول لیگ یک فوتبال کشور اعلام شد:

پنجشنبه مورخ ۶ شهریورماه

دیدار دو تیم مس سونگون - هوادار تهران ساعت ۱۹ در استادیوم سردار سلیمانی تبریز برگزار می‌گردد

دیدار دو تیم مس شهربابک- پارس جنوبی جم ساعت ۱۹:۳۰ در استادیوم امام علی (ع) سیرجان برگزار می‌گردد

دیدار دو تیم نیروی زمینی تهران-نود ارومیه ساعت ۱۹:۳۰ در استادیوم تختی تهران برگزار می‌گردد

جمعه مورخ ۷ شهریورماه

دیدار دو تیم بعثت کرمانشاه- شهرداری نوشهر ساعت ۱۸:۱۵ در استادیوم آزادی کرمانشاه برگزار می‌گردد

دیدار دو تیم شناورسازی پی پشت قشم- فرد البرز ساعت ۱۹:۰۰ در استادیوم خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌گردد

دیدار دو تیم نفت و گاز گچساران-آریو اسلامشهر ساعت ۱۹:۳۰ در استادیوم شهدای نفت گچساران برگزار می‌گردد.