زمان و ورزشگاه محل برگزاری مسابقات هفته نخست لیگ یک فوتبال فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زمان و محل برگزاری ۶ مسابقه از هفته اول لیگ یک فوتبال کشور اعلام شد:
پنجشنبه مورخ ۶ شهریورماه
دیدار دو تیم مس سونگون - هوادار تهران ساعت ۱۹ در استادیوم سردار سلیمانی تبریز برگزار میگردد
دیدار دو تیم مس شهربابک- پارس جنوبی جم ساعت ۱۹:۳۰ در استادیوم امام علی (ع) سیرجان برگزار میگردد
دیدار دو تیم نیروی زمینی تهران-نود ارومیه ساعت ۱۹:۳۰ در استادیوم تختی تهران برگزار میگردد
جمعه مورخ ۷ شهریورماه
دیدار دو تیم بعثت کرمانشاه- شهرداری نوشهر ساعت ۱۸:۱۵ در استادیوم آزادی کرمانشاه برگزار میگردد
دیدار دو تیم شناورسازی پی پشت قشم- فرد البرز ساعت ۱۹:۰۰ در استادیوم خلیج فارس بندرعباس برگزار میگردد
دیدار دو تیم نفت و گاز گچساران-آریو اسلامشهر ساعت ۱۹:۳۰ در استادیوم شهدای نفت گچساران برگزار میگردد.