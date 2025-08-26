ضرورت صرفهجویی مشترکان لرستانی در مصرف برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ضمن عذر خواهی از بروز خاموشیهای خارج از برنامه در استان از مشترکان خواست با صرفه جویی به عبور از شرایط نا پایدار برق در استان کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به بروز خاموشیهای ناخواسته در روز گذشته اظهار داشت: به دلیل افزایش ناگهانی و پیشبینینشده مصرف برق، شبکه سراسری برق کشور تحت تنش قرار گرفت و همین امر موجب بروز خاموشیهایی خارج از برنامهریزیهای از پیش تعیینشده شد.
شیرزاد جمشیدی ضمن پوزش از مردم شریف استان بابت مشکلات ایجادشده افزود: این وضعیت ناشی از رشد ناگهانی بار مصرفی و فشار مضاعف بر شبکه بوده است.
شیرزاد جمشیدی با بیان اینکه براساس پیشبینیها، دمای هوا در روزهای آتی افزایش یافته و امکان تشدید شرایط ناترازی وجود دارد، اضافه کرد: از همه مشترکان برق در استان انتظار داریم با مدیریت مصرف و خودداری از استفاده همزمان تجهیزات پرمصرف بهویژه در ساعات اوج بار، شرکت توزیع نیروی برق لرستان را در تأمین پایدار انرژی یاری دهند تا بتوانیم این مقطع زمانی را بدون بروز مشکل سپری کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم و اجرای دقیق برنامههای فنی، پایداری شبکه حفظ و خدمترسانی بدون وقفه به مشترکان ادامه یابد.