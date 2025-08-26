مدیرکل استاندارد البرز از رشد ۴۱ درصدی بازرسی از مصنوعات طلا در استان البرز خبر داد و گفت: هرگونه تولید، توزیع، تمرکز و فروش مصنوعات طلا، زیر عیار رسمی کشور در بازار ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، دبیر شورای استاندارد استان البرز با بیان این که بر اساس ماده ۱۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها است گفت: هرگونه تولید، توزیع، تمرکز و فروش مصنوعات طلا، زیر عیار رسمی کشور در بازار ممنوع است.

جوادی افزود: در پنج ماهه اول امسال ۳۱ بازرسی در حوزه مصنوعات طلا در استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه ۵ ماهه سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است و همچنین در ۵ ماهه اول امسال ۲۹ نمونه برداری از مصنوعات طلا برای اطمینان از کیفیت طلا‌های توزیعی در استان انجام شد که رشد ۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

جوادی با بیان این که کیفیت استاندارد مصنوعات طلا موجب اطمینان شهروندان در هنگام خرید خواهد شد، گفت: اجازه نخواهیم داد این امنیت روانی مورد تعرض اندک متخلفان قرار گیرد.