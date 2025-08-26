پخش زنده
اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کردستان به اندازهای است که ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۰ درصد اشتغال استان مربوط به این بخش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کردستان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی هم، چون گندم، توت فرنگی، دارای رتبههای برتر در سطح کشور است.
بر این اساس ظرفیتهای فراوان بخش کشاورزی در کردستان موجب شده این بخش به عنوان محور توسعه استان از سوی صاحب نظران و متخصصان مطرح بشه لذا تقویت و افزایش عملکرد تولید، افزایش اراضی آبی، رونق صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات از جمله اولویتهای این بخش در استان به شمار میرود.
بخش خبری صبحدم، امروز میزبان آقای نقشبندی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان است.
در این برنامه با رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در باره طرحهای مورد بهره برداری این سازمان در هفته دولت و همچنین آخرین وضعیت کشاورزی استان و حمایتهای این سازمان برای تامین موارد موردنیاز کشاورزان گفتگوخواهیم کرد.