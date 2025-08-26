به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان لامرد با اشاره به خبر کشف ۲۳ دستگاه ماینر از منزل یکی از کارمندان شرکت پیمانکار، گفت: پرونده این تخلف در حال بررسی است و فرد خاطی که کارمند یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت توزیع برق استان فارس است، هیچگونه رابطه استخدامی با این شرکت ندارد.

حسن شیردل اظهارکرد: مطابق دستور صادره، این فرد بلافاصله از شرکت پیمانکاری اخراج شد و علاوه بر مجازات‌های قانونی، اقدامات لازم مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران، علیه وی و شرکت اعمال خواهد شد.

وی افزود: خدمتگزاران صنعت برق استان و شهرستان لامرد همواره برای تامین برق پایدار و جلب رضایت مردم شبانه‌روزی تلاش می‌کنند و با هرگونه اخلال در آسایش عمومی برخورد جدی خواهد شد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان لامرد از مردم لامرد خواست در شناسایی و گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز همکاری کنند و شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، مراکز مشکوک را گزارش دهند و پاداش دریافت کنند.