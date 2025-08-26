به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این تعداد واحد مسکن روستایی با ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه‌کرد و آورده مردمی به بهره‌برداری رسیده است.

از دیگر پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی برای هفته دولت امسال می‌توان به افتتاح ۱۲۳ پروژه طرح هادی و آسفالت معابر روستایی، واگذاری ۷۰۰ قطعه زمین روستایی، کلنگ‌زنی ۷۴۰ واحد مسکن روستایی، اعطای سه هزار جلد سند روستایی و شهری، واگذاری زمین به صورت رایگان برای ۵۸۴ واحد و افتتاح ۵۰ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهری اشاره کرد.