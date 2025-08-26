پخش زنده
مرحله نخست نیروگاه هزار مگاواتی شهرک پتروشیمی مکران در چابهار با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نیروگاه گازی ۱۸۳ مگاواتی شهرک پتروشیمی مکران با هدف تأمین پایدار برق و بخار مورد نیاز صنایع و مجتمعهای پتروشیمی مستقر در قطب سوم پتروشیمی ایران امروز (سهشنبه، چهارم شهریور) با حضور حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افشار بازیار، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تجاری شستان و مقامهای محلی استان سیستان و بلوچستان بهطور رسمی به بهرهبرداری رسید.
این نیروگاه پس از تکمیل مراحل نصب، تستهای فنی و عملیات سنکرونسازی، به شبکه سراسری متصل شد و توانست برق تولیدی خود را در مدار مصرف قرار دهد. این اقدام در ادامه پروژههای زیرساختی شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران انجام شده است که پیشتر با احداث و راهاندازی بزرگترین پست برق ۲۳۰ کیلوولت جنوب شرق کشور، نخستین گام را در تأمین زیرساختهای انرژی منطقه برداشته بود.
بهرهبرداری از این نیروگاه افزون بر تضمین تأمین انرژی پایدار برای پروژههای صنعتی و پتروشیمی در کاهش ناترازی برق کشور مؤثر خواهد بود. زیرساختهای ایجادشده در شهرک پتروشیمی مکران نهتنها برای مصرف داخلی صنایع طراحی شدهاند، بلکه در چارچوب مسئولیت اجتماعی، مازاد تولید برق میتواند به شبکه سراسری و مصرفکنندگان منطقهای اختصاص یابد.
این نیروگاه با بهرهگیری از توربینهای مدرن و سیستمهای پیشرفته کنترل و مانیتورینگ، قابلیت تولید همزمان برق و بخار صنعتی را دارد و یکی از کلیدیترین اجزای زنجیره تأمین انرژی در قطب سوم پتروشیمی ایران محسوب میشود.