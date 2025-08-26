پخش زنده
روانشناس و مشاور خانواده با اشاره به اهمیت آموزش و یادگیری مهارت کنترل خشم گفت: کنترل خشم زمینه تاب آوری و مهارت آموزشی است که باید برای پویایی و آرامش خانواده نسبت به آن توجه ویژه داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، صالحه کشاورز با حضور در سیمای البرز و برنامه امروز البرز با موضوع کنترل خشم و آرام سازی زندگی گفت: چند دلیل اصلی وجود دارد که بستر خشم میشود؛ شناخت این ریشه کمک میکند که درمان و راهکار لازم را پیدا کنیم.
روانشناس و مشاور خانواده در برنامه امروز البرز افزود: برخی از انواع شخصیتی زودتر عصبانی میشوند، که حتی گرم مزاجها زودتر از کوره در میآورند، مورد دوم طرح وارهها است این که آیا ما در خانوادهای بزرگ شدهایم که خشم را کنترل میکنند؟ یکی از دلایل عواملی است که در جریان ارتباطهای ما با همسرمان اتفاق میافتد.
وی با حضور در سیمای البرز تصریح کرد: برخی از عوامل از بیرون میآید که باعث خشم میشود مانند مسائل اقتصادی و محیط کار اینها باید ریشه یابی شود؛ برخی علتها ریشه در روح و روان ما دارد مثل خستگی روح، شناخت این ریشهها و راهبردها میتواند راهگشا باشد.
کشاورز توضیح داد: مسکنهای مقطعی مثل تنفس عمیق تا اکسیژن رسانی شود تا خشم ما فروکش کند، خوردن آب، قدم زدن تغییر مکان و توجه به رژیم غذایی در کنترل خشم موثر است و یک تکنیک است که آن بستن کش به دور دست و کشیدن آرام موقع خشم، برای کنترل ذهن است که ناخودآگاه ما شرطی میشود.