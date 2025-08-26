پخش زنده
بهره برداری از ۲۴ طرح عمرانی در نقاط مختلف شهرستان پلدشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در چهارمین روز از هفته دولت بهره برداری از ۲۴ طرح عمرانی شامل دو چمن مصنوعی در شهر نازک و روستای چخماقلوی بخش ارس، اجرای دو طرح هادی در شهرک ارس و روستای نصرت آباد و اجرای طرحهای عمران روستایی در ۲۰ روستای بخش ارس شهرستان پلدشت میباشد.
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت در آیین بهره برداری از این طرحها گفت: برای اجرای این طرحها در مجموع ۲۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
بیرامی مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی هم در آیین بهره برداری از چمنهای مصنوعی گفت: همزمان با هفته دولت ۱۳ طرح عمران ورزشی با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان در نقاط مختلف استان به بهره برداری خواهد رسید.
با بهره برداری این طرحهای عمرانی در شهرستان پلدشت ۱۰ هزار نفر از اهالی روستاهای بخش ارس از مزایای آنها بهرهمند شدند.