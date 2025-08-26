فردی که در یک جمع دوستانه اقدام به قتل یک جوان ۲۱ ساله کرده بود، به دام پلیس قزوین افتاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ امیرحسام عزیزی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال فردی حدودا ۲۱ ساله به بیمارستان شهید رجایی قزوین که از ناحیه گردن مورد اصابت جسم نوک تیز قرار گرفته و در بیمارستان فوت شده است، بلافاصله عوامل پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: برابر بررسی اولیه پلیس آگاهی مشخص شد که مقتول و چند نفر دیگر در یک جمع دوستانه با یکدیگر درگیر و مقتول به وسیله سلاح سرد به قتل رسیده و فرد ضارب نیز از محل متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اضافه کرد: در ادامه پس از انجام اقدامات فنی قاتل در کمتر از چند ساعت شناسایی و در مخفیگاهش در یکی از روستا‌های اطراف شهر قزوین دستگیر شد.

سرهنگ عزیزی با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب قتل، خاطرنشان کرد: با تکمیل پرونده متهم برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.