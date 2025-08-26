به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اکبر غلامی بیان کرد: تعمیرات اساسی پالایشگاه اول با هدف صیانت از تجهیزات بالادستی، حفظ سرمایه‌های ملی، افزایش ضریب اطمینان تولید، ارتقای ایمنی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی طبق استاندارد‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: با گذشت بیش از ۲۲ سال از بهره‌برداری پالایشگاه اول، لزوم نگهداری و بازآفرینی تجهیزات جهت برداشت حداکثری از مخزن مشترک، به‌عنوان یک اصل بنیادین همواره مدنظر مدیریت و کارکنان این پالایشگاه بوده است.

غلامی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در حوزه بازرسی فنی، تعمیرات پیشگیرانه اصلاح و نوسازی تجهیزات، تحلیل خرابی‌ها و گزارش‌های توقف‌های اضطراری گذشته، مقرر گردید این پالایشگاه در یک بازه زمانی ۲۱ روزه تعمیرات اساسی گردد.

رئیس تعمیرات پالایشگاه اول پارس جنوبی درباره این اقدام گفت:در این دوره، فعالیت‌های اصلی با هدف افزایش قابلیت اطمینان پالایشگاه شناسایی و در قالب چند بخش کلیدی دسته‌بندی شد که شامل توقف‌های اضطراری (برق و شبکه)، تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات دوار و کمپرسورها، رفع مشکلات فرآیندی (واحد مرکاپتان‌زدایی و بازیافت گوگرد)، بازرسی فنی (برج‌ها و مبدل‌های آمین)، و اصلاح و نوسازی خطوط حیاتی نظیر نیتروژن و بخار است. علاوه بر این، سایر فعالیت‌های مورد نیاز نیز تعریف و زمان‌بندی شده است.

غلامی افزود: با توجه به توانمندی پرسنل بخش‌های مختلف از جمله بهره‌برداری، تعمیرات و مهندسی، رویکرد سنتی نگهداشت و تعمیرات به‌تدریج حذف و به سمت تکنولوژی‌های نوین مانند نگهداشت پیش‌بینانه و بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) حرکت خواهیم کرد تا ضمن کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری و پایداری تولید در سال‌های آینده افزایش یابد.