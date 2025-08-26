خانه صنایعدستی آلاشت در مازندران، بازسازی و تجهیز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از بازسازی و تجهیز خانه صنایعدستی آلاشت، خبر داد.
حسین ایزدی با اشاره به بازسازی و تجهیز خانه صنایعدستی آلاشت گفت: ۴ میلیارد ریال به این خانه صنایعدستی، اختصاص یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با بیان اینکه شهر آلاشت به عنوان شهر ملی جاجیم یکی از شاخصهای صنایعدستی در مازندران شمرده میشود افزود: آلاشت یکی از مقصدهای خوب گردشگری این استان است که محصولات خوب صنایعدستی، چون جاجیم به یک برند تبدیل شده است.
ایزدی از اجرای عملیات سنگفرش در بافت تاریخی شهر آلاشت اشاره کرد و یادآور شد: این پروژه از ابتدای شهریور ماه سال جاری آغاز شده است.