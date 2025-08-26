پخش زنده
بمناسبت گرامیداشت هفته دولت ۱۴۲ طرح عمرانی و خدماتی در میاندوآب به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرماندار میاندوآب در آیین بهره برداری از این طرحها گفت: بیش از ۸۲۰ میلیارد ریال برای این طرحها اعتبار صرف شده است.
امیر تیموری افزود: این طرحها شامل بهره برداری از ۱۰۰ واحد مسکن مقاوم سازی روستایی با صرف اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و همچنین بهره برداری از طرح هادی و آسفالت ۱۷ روستای میاندوآب با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این شهرستان بود.
وی افزود: ۱۵ طرح زیرسازی و ۱۱۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان از دیگر طرحهای به بهره برداری رسیده در این شهرستان بود.
تیموری تصریح کرد: به همت کمیته امداد امام خمینی ره این شهرستان برای ۱۰ مددجوی این نهاد با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال خانههای ساخته و تحویل داده شد.