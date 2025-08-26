مراسم بهره بر داری یا آغاز ساخت ۹۷۱ طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغالزا در شهرستان کردکوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ۹۷۱ طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغالزا در شهرستان کردکوی بهره برداری یا ساخت آنها آغاز شد.

عبدالعلی کیان مهر ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از توافق با پیمانکار برای افزایش توان تولید نیروگاه برق خورشیدی شهرک صنعتی کردکوی خبر داد.

عادل مصدقی ، مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای گلستان از آغاز عملیات تبدیل بریدگی شرقی کردکوی به دوربرگردان ایمن و عریض خبر داد.

