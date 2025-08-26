انتقاد شهروندخبرنگاران از حجم وعده‌ها برای آلایندگی نیروگاه حرارتی شازند و آبیاری نکردن درختان فضای سبز در بسته شهروندخبرنگار انعکاس یافته است.

وعده‌هایی به بلندای دودکش‌های نیروگاه حرارتی شازند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انتقاد شهروندخبرنگاران از حجم وعده‌ها برای آلایندگی نیروگاه حرارتی شازند و آبیاری نکردن درختان فضای سبز در بسته شهروندخبرنگار انعکاس یافته است.

