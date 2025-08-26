در سومین روز از هفته دولت، ۱۲ طرح در حوزه عمران شهری، راهسازی و بهداشت و درمان آماده افتتاحدر هفته دولت در شهرستان شاهین شهر و میمه شد.

بهره برداری از ۱۲ طرح راهسازی و بهداشت و درمان در شاهین شهر و میمه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه، هزینه اجرای این طرح‌ها را با ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه اعلام کرد وگفت: علاوه بر این ۷۰ برنامه اجتماعی و فرهنگی در ایام هفته دولت در شاهین شهر اجرا می‌شود.

ناصر اسدی افزود: علاوه براین ساخت یک طرح عمرانی هم در گرگاب آغاز شد.

وی گفت: آیین بهره برداری و آغاز عملیات ساخت یک طرح فردا در این شهرستان برگزار می‌شود.