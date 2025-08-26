مجموعه مستند «منارستان»، با هدف معرفی مساجد فعال و نوآور کشور، از این هفته پنج‌شنبه‌ها، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «منارستان»، با رویکردی مستندگونه و روایتی زنده، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی مساجد فعال کشور می‌پردازد.

این مجموعه، تلاش دارد تا نقش مؤثر مساجد در ارتقای دین‌مداری محله‌ها را از طریق الگوسازی و نمایش ابتکار عمل جوانان به تصویر بکشد.

«منارستان»، در هفت قسمت تهیه شده است و فعالیت‌های نوآورانه و مردمی مساجد را در قالبی جذاب و الهام‌بخش روایت می‌کند. این مستند با تأکید بر مشارکت نسل جوان در پویایی مساجد، نگاهی نو به کارکرد اجتماعی مسجد در جامعه امروز دارد.

مستند «منارستان»، تولید جدید شبکه مستند به تهیه‌کنندگی سید جمال عودسیمین و کارگردانی مسعود کارگر، پنج‌شنبه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.