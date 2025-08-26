به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی گفت: بیش از ۳۲۷ هزار و ۸۹۳ تن گندم از کشاورزان تا مورخ ۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ خریداری شده است.

زمانی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است، ادامه داد: تاکنون ۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی که تا تاریخ‌های ۴ و ۲۸ مرداد ماه امسال گندم خود را تحویل سیلو‌های ملکی و خصوصی داده بودند به ترتیب ۹۰ و ۵۰ درصد از طریق بانک عامل (کشاورزی) پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۵ مرکز خرید در استان داریم، افزود: تاکنون ۶۴ هزار محموله گندم از ۱۹ هزار و ۴۳۰ گندمکار خریداری و در سلیو‌های ملکی و خصوصی جهت برنامه ریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره می‌شود.

ولی اله زمانی با تأکید بر اینکه روند پرداخت بهای خرید تضمینی گندم به کشاورزان در جریان است و جای هیچ نگرانی نیست، خاطرنشان کرد: باقی‌مانده مطالبات گندمکاران در روز‌های آتی به حساب آنان واریز می‌ شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعین شده است.