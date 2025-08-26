

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخابات اتحادیه تکواندو آسیا، دوم مردادماه با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ کشور عضو، در هتل «شرایتون» شهر کوچینگ کشور مالزی برگزار شد که در این مجمع، هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و قهرمان پرافتخار المپیک، از سوی رئیس جدید اتحادیه تکواندو آسیا به عنوان عضو هیئت اجرایی آسیا انتخاب شد.

بر اساس ساختار جدید اتحادیه، هیئت اجرایی تکواندو آسیا از ۱۰ عضو تشکیل شده است؛ که از این تعداد، ۷ نفر از طریق رأی‌گیری در مجمع انتخاب می‌شوند و ۳ نفر دیگر نیز از سوی رئیس اتحادیه معرفی شدند. «نانسی عدنان» اردنی که برای هیئت اجرایی انتخاب شده بود، به عنوان نایب رئیس فعالیت می‌کند.

در جدیدترین نامه رسمی صادرشده اتحادیه تکواندو آسیا، حضور و عضویت هادی ساعی به همراه «زائد خلیفه» از امارات و «ناگانو» از ژاپن به عنوان منتخبین «سانگ جین کیم» رئیس جدید اتحادیه آسیا در هیئت اجرایی این نهاد به صورت رسمی مورد تأیید قرار گرفته است.

این انتخاب، نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار روزافزون تکواندو ایران در سطح قاره‌ای و بین‌المللی است که می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر و نقش‌آفرینی مؤثرتر ایران اسلامی در تصمیم‌های کلان این رشته ورزشی باشد.