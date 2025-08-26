در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش، کمیته امداد با همکاری بنیاد مسکن اقدام به احداث و خرید ۳۵ واحد مسکونی مددجویی در شهرستان ماکو کرده است که بخشی از این طرح‌ها در هفته دولت و دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیین افتتاح و بهره برداری از مسکن مددجویی کمیته امداد با حضور رضایی سرپرست فرمانداری ماکو، حسینی بخشدار مرکزی، رضایی رئیس کمیته امداد ماکو و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

در این طرح، مجموعاً ۳۵ واحد مسکونی در دست احداث و خرید قرار دارد که از این میان، ۵ واحد آماده بهره‌برداری است و همزمان با هفته دولت افتتاح شد. سایر واحد‌ها نیز در دهه فجر امسال به خانواده‌های تحت پوشش تحویل داده می‌شود.

این واحد‌های مسکونی با زیربنای متوسط ۷۵ مترمربع احداث می‌شود و برای هر خانوار مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره با همکاری بنیاد مسکن اختصاص یافته است.

اجرای این طرح، گامی مؤثر در راستای ایجاد سرپناه امن و پایدار برای خانواده‌های نیازمند بوده و به بهبود شرایط زیستی و اجتماعی آنان کمک خواهد کرد.