با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛
بهره برداری و آغاز ساخت ۴۷ طرح عمرانی و اقتصادی در لنده
در سومین روز از هفته دولت ۴۷ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در شهرستان لنده افتتاح و کلنگ زنی شد.
یدالله رحمانی با بیان اینکه طرح ۸ طرح عمرانی با اعتبار ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کلنگزنی شد، افزود: ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به طرحهای اقتصادی این شهرستان اختصاص داده شده است.
رحمانی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی قطعه سوم مسیر لنده و تشان بزودی آغاز میشود، اضافه کرد: برای تکمیل این قطعه به بیش از ۱۰۵ مبلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی ادامه داد: با حمایت بنیاد علوی ۱۹ مورد صحفات خورشیدی با اعتباری حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۶۹ طرح حمایتی از مشاغل خرد با هزینه ی بیش از ۳۹ میلیارد تومان در شهرستان لنده اجرا شد.
استاندار از خدمات بنیادعلوی در حوزههای اشتغالزایی در شهرستان لنده تقدیر کرد و گفت: اعطای سه میلیارد تومان تسهیلات خرد، ارائه خدمات چشمپزشکی رایگان، توزیع لوازم التحریر و کمکهای حمایتی از اقدامات بنیاد علوی در شهرستان لنده است.
رحمانی از اختصاص اعتبار به پل وحدت جاده الگن خبر داد و افزود: ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران و اعتبارات استانی برای تکمیل این طرح اختصاص داده میشود.
آغاز گازرسانی به روستای گرداب کویر لنده، اختصاص ۲۱ میلیارد تومان به طرحهای افتتاحی و کلنگ زنی حوزه آب و فاضلاب ، اختصاص سه میلیارد تومان به ۱۴ طرح عمرانی و خدماتی در حوزه شهری، بهسازی و آسفالت ۱۵ روستا به طول هفت کیلومتر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان از دیگر طرحهای افتتاحی و کلنگ زنی شهرستان لنده بود.