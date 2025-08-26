در سومین روز از هفته دولت ۴۷ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در شهرستان لنده افتتاح و کلنگ زنی شد.

بهره برداری و آغاز ساخت ۴۷ طرح عمرانی و اقتصادی در لنده

بهره برداری و آغاز ساخت ۴۷ طرح عمرانی و اقتصادی در لنده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد استاندار گفت: از مجموع ۴۷ طرح در شهرستان لنده ۳۹ طرح با ۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار افتتاح شد.

یدالله رحمانی با بیان اینکه طرح ۸ طرح عمرانی با اعتبار ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کلنگ‌زنی شد، افزود: ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به طرح‌های اقتصادی این شهرستان اختصاص داده شده است.

رحمانی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی قطعه سوم مسیر لنده و تشان بزودی آغاز می‌شود، اضافه کرد: برای تکمیل این قطعه به بیش از ۱۰۵ مبلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی ادامه داد: با حمایت بنیاد علوی ۱۹ مورد صحفات خورشیدی با اعتباری حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۶۹ طرح حمایتی از مشاغل خرد با هزینه ی بیش از ۳۹ میلیارد تومان در شهرستان لنده اجرا شد.

استاندار از خدمات بنیادعلوی در حوزه‌های اشتغال‌زایی در شهرستان لنده تقدیر کرد و گفت: اعطای سه میلیارد تومان تسهیلات خرد، ارائه خدمات چشم‌پزشکی رایگان، توزیع لوازم التحریر و کمک‌های حمایتی از اقدامات بنیاد علوی در شهرستان لنده است.

رحمانی از اختصاص اعتبار به پل وحدت جاده الگن خبر داد و افزود: ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران و اعتبارات استانی برای تکمیل این طرح اختصاص داده می‌شود.