سخنگوی صنعت آب کشور گفت: احداث سدها، بهویژه در جنوب شرق کشور، نقش مهمی در کنترل سیلابهای ناگهانی و مدیریت بحرانهای مرتبط دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «عیسی بزرگزاده» گفت: با احداث سدها، به ویژه در جنوب شرق کشور، جریان سیلابهای شدید با دبی ۲۱۰۰ متر مکعب بر ثانیه مهار شده است، که نشاندهنده نقش مؤثر سدها در مدیریت و کنترل سیلابهای ناگهانی و شدید است.
سخنگوی صنعت آب کشور بیان کرد: با آب ذخیره شده در پشت سدها، تنش کمبود آب مناطق تحت پوشش شبکه انتقال آب سدها اعم از شرب و کشاورزی رفع میشود.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما