به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهارصد دانش آموز قمی فردا در قالب تور علمی با حضور در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با ظرفیت‌های علمی و رشته‌های آموزشی این مرکز علمی آشنا می‌شوند.

هدف از این بازدید، آشنایی دانش‌آموزان با امکانات و رشته‌های متنوع دانشگاه و ترغیب آنها به انتخاب این دانشگاه در مسیر تحصیلی آینده‌شان است.

همچنین امروز نشست آشنایی مدیران دبیرستان‌های برتر و مشاوران اداره کل آموزش و پرورش استان با مسئولین دانشکدگان فارابی برگزار شد.

در این جلسه، ظرفیت‌های آموزشی و فرصت‌های پژوهشی دانشکدگان فارابی و زمینه همکاری‌های بیشتر بین آموزش و پرورش و این دانشگاه بررسی شد.

گفتنی است دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹‬ در شهر قم تأسیس شده است و به عنوان کهن‌ترین مرکز آموزش عالی استان به‌شمار می‌رود.

این مرکز علمی شامل چهار دانشکده الهیات، مدیریت و حسابداری، حقوق و مهندسی است.