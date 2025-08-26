پخش زنده
دانشآموزان ممتاز استان قم فردا در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران حضور مییابند تا با ظرفیتهای علمی و رشتههای آموزشی این مرکز علمی آشنا شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهارصد دانش آموز قمی فردا در قالب تور علمی با حضور در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با ظرفیتهای علمی و رشتههای آموزشی این مرکز علمی آشنا میشوند.
هدف از این بازدید، آشنایی دانشآموزان با امکانات و رشتههای متنوع دانشگاه و ترغیب آنها به انتخاب این دانشگاه در مسیر تحصیلی آیندهشان است.
همچنین امروز نشست آشنایی مدیران دبیرستانهای برتر و مشاوران اداره کل آموزش و پرورش استان با مسئولین دانشکدگان فارابی برگزار شد.
در این جلسه، ظرفیتهای آموزشی و فرصتهای پژوهشی دانشکدگان فارابی و زمینه همکاریهای بیشتر بین آموزش و پرورش و این دانشگاه بررسی شد.
گفتنی است دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹ در شهر قم تأسیس شده است و به عنوان کهنترین مرکز آموزش عالی استان بهشمار میرود.
این مرکز علمی شامل چهار دانشکده الهیات، مدیریت و حسابداری، حقوق و مهندسی است.