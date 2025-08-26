پخش زنده
رئیس فدراسیون تیراندازی ایران و دبیر کل کمیته ملی المپیک عمان دیدار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سفر مسئولان فدراسیون تیراندازی کشورمان به کشور عمان و در راستای افزایش تعاملات ورزشی بین دو کشور به ویژه توسعه رشته تیراندازی در بین کشورهای مسلمان منطقه، مرتضی قربانی و ناصر رسولی، رئیس و دبیر کل فدراسیون تیراندازی کشورمان با عبدالله بن محمد بن مخالف، دبیر کل کمیته ملی المپیک عمان دیدار کردند.
در این بازدید، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان گفت: تیراندازی از رشتههای تاکید شده دین اسلام و حضرت محمد (ص) و امام خمینی (ره) است و ما باید تلاش کنیم تا این رشته در بین کشورهای مسلمان گسترش یابد و تعداد مدالهای این کشورها در رویدادهایی مانند المپیک و رقابتهای جهانی افزایش یابد. کشورهای مسلمان باید بیش از گذشته در رقابتهای تیراندازی حضور داشته باشند و سهم این کشورها از مدالهای جهانی و المپیک افزایش یابد.
وی افزود: ما آماده برگزاری اردوی مشترک و مسابقات دو جانبه بین ایران و عمان هستیم و معتقدیم تبادل دانش بین داوران و مربیان دو کشور، در توسعه سطح تیراندازی در ایران و عمان تاثیر دارد.
دبیر کل کمیته ملی المپیک عمان نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با مسئولان فدراسیون تیراندازی کشورمان گفت: در زمینه افزایش همکاری با فدراسیون تیراندازی ایران مشتاق و آماده هستیم تا تعامل بیشتری بین ورزش دو کشور وجود داشته باشد. قطعا ورزش ایران در قاره آسیا و در بین کشورهای مسلمان جایگاه بالایی دارد و میتواند دانش خود را در اختیار سایر کشورها قرار دهد.
در پایان نیز مسئولان تیراندازی ایران از موزه المپیک این کشور بازدید کردند.